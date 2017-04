U okviru projekta „Lokalni integrisani razvoj“ (LIR), raspisan je javni poziv za za učešće u programu za razvoj preduzetništva i podršku osnivanju preduzeća (Start-up).

Na javni poziv za učešće u programu za razvoj poduzetništva i podršku u osnivanju preduzeća, u okviru projekta LIR, mogu se prijaviti zainteresovana fizička lica između ostalog i sa područja općine Srebrenik. Planirani program podrške uključuje:

1. Specijalistički višednevni trening (do 40 polaznika);

2. Bespovratnu finansijsku podršku za realizaciju do 5 najbolje ocijenjenih biznis planova;

3. Mentorsku podršku i praćenje tokom prve godine poslovanja.

Krajnji rok za podnošenje prijava je petak, 5. maj 2017. godine do 17:00 sati.